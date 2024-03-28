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У Києві погіршаться погодні умови: яких безпекових правил слід дотримуватися

У Києві погіршаться погодні умови: яких безпекових правил слід дотримуватися

У Києві погіршаться погодні умови: яких безпекових правил слід дотримуватися

Вітер у Києві / Фото Центральної географічної обсерваторії

Мешканців столиці попереджають про погіршення погодних умов.

Завтра, 29 березня, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Про це пише КМВА.

"Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°", – йдеться у повідомленні.

Будьте уважні та обережні

Як закликають у КМВА, через сильний вітер слід дотримуватися таких безпекових правил:

  • намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;
  • тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
  • не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  • щільно зачиняйте вікна, двері, горища у будинках;
  • приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Раніше стало відомо, як зміниться погода в Україні 28 березня.

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