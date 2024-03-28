У Києві погіршаться погодні умови: яких безпекових правил слід дотримуватися

Мешканців столиці попереджають про погіршення погодних умов.

Завтра, 29 березня, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Про це пише КМВА.

"Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°", – йдеться у повідомленні.

Будьте уважні та обережні

Як закликають у КМВА, через сильний вітер слід дотримуватися таких безпекових правил:

намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;

тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;

не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно зачиняйте вікна, двері, горища у будинках;

приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Раніше стало відомо, як зміниться погода в Україні 28 березня.

Читайте також: