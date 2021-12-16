У Києві подружжя викрало парфуми з крамниці, але чоловік забув на місці злочину банківську картку

За цією карткою горе-злодіїв і знайшли.
У Києві подружжя викрало парфуми в одній зі столичних крамниць. Але чоловік так перехвилювався, що забув на місці злочину свою банківську карту. За нею горе-злодіїв і знайшли.
Про це повідомив паблік "Типовий Київ".
Викрадене подружжя вже встигло збути.
Тепер, до з'ясування усіх обставин, злодіїв-невдах триматимуть у Голосіївському управлінні поліції.
Нагадаємо, у селі Ільпибоки Дубенського району Рівненської області мати малолітньої дитини залізла до чужого будинку. Жінка там нічого не крала, проте жила - дивилась телевізор та читала книжки.
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