У Києві подовжили рух червоною лінією метро та відновили прокат велосипедів і електросамокатів

У Києві подовжили рух червоною лінією метро та відновили прокат велосипедів і електросамокатів

Працюють пересадочні вузли: "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту", а також "Золоті ворота" – "Театральна".

У метрополітені Києва подовжили рух червоною лінією. Так, потяги наразі вже курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна". До цього курсували від станції "Шулявська" до станції "Театральна".

Про це повідомляється у Telegram-каналі КМДА.

Крім того, без зупинки потяги слідують через станції: "Берестейська", "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Зазначається, що метро для перевезень пасажирів працює від 07:30 до 19:00: червона лінія - від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", синя лінія - від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки", зелена лінія - від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір". Середній інтервал по лініях становить орієнтовно 1 годину.

Також у КМДА заявили, що у столиці відновили роботу сервіси із прокату велосипедів та електросамокатів. Сьогодні, 8 квітня, для прокату доступні такі сервіси: Bolt, Bike NOW та veliki.ua.

Нагадаємо, що через російську агресію у Києві припинив працювати громадський транспорт, зокрема і метрополітен. Однак пізніше рух громадського транспорту було частково відновлено. Наразі проїзд у столиці безкоштовний.