У Києві подовжили час продажу алкоголю у магазинах

У Києві подовжили час продажу алкоголю у магазинах

У Києві пом'якшили обмеження на продаж алкоголю.

Від четверга, 2 червня, у столиці дозволено продаж алкоголю в магазинах від 11:00 до 19:00. До слова, раніше така можливість була лише до 16:00.

Про це повідомили у КМДА.

Натомість продаж алкоголю у закладах громадського харчування можливий як іраніше - від 11:00 до 22:00.

Крім того, у повідомленні наголошують, що міська влада закликає киян дотримуватися комендантської години, яка триває щоночі від 23:00 до 05:00.

Як повідомлялося, у Києві обслуговування пляжів і зон відпочинку проводять у штатному режимі. Попри це, пляжний сезон у столиці поки не розпочинатимуть. Крім того, в умовах воєнного стану та заради безпеки відвідувати пляжі наразі не радять.

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