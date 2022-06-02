Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві подовжили час продажу алкоголю у магазинах

Дата публікації
Перегляди
130
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві подовжили час продажу алкоголю у магазинах

Фото: Pexels

У Києві пом'якшили обмеження на продаж алкоголю.

Від четверга, 2 червня, у столиці дозволено продаж алкоголю в магазинах від 11:00 до 19:00. До слова, раніше така можливість була лише до 16:00.

Про це повідомили у КМДА.

Натомість продаж алкоголю у закладах громадського харчування можливий як  іраніше - від 11:00 до 22:00.

Крім того, у повідомленні наголошують, що міська влада закликає киян дотримуватися комендантської години, яка триває щоночі від 23:00 до 05:00. 

Як повідомлялося, у Києві обслуговування пляжів і зон відпочинку проводять у штатному режимі. Попри це, пляжний сезон у столиці поки не розпочинатимуть. Крім того, в умовах воєнного стану та заради безпеки відвідувати пляжі наразі не радять. 

Читайте також:

Від першого червня в Києві відкривають комунальні дитячі садочки

Від першого червня в Києві відкривають комунальні дитячі садочки
Наступна публікація