У Києві подовжать роботу метро і наземного транспорту через Atlas Weekend: графік

У Києві подовжать роботу метро і наземного транспорту через Atlas Weekend: графік

Потяги метро будуть курсувати на годину довше.

У столиці на час проведення фестивалю Atlas Weekend для забезпечення перевезення пасажирів роботу громадського транспорту буде подовжено.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

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Зокрема, у ніч проти 7 липня та у ніч проти 10 липня роботу метрополітену та наземного пасажирського транспорту подовжено на одну годину. Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде організоване після проходження останніх пар поїздів.

Крім того, на період проведення заходу, у разі необхідності та залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену "Виставковий центр".

Також на весь період проведення фестивалю – 6, 7, 8 та 9 липня – на 1 годину подовжено роботу тролейбусів №№ 11, 12, 43, 45 та автобусів № 56.

А в МОЗ повідомили,що на фестивалі Atlas Weekend відкриють центр вакцинації від коронавірусу. Там усі охочі зможуть зробити щеплення вакциною CoronaVac.

Нагадаємо, у Києві від 5 до 11 липня в Києві на ВДНГ відбудеться музичний фестиваль Atlas Weekend.

Цього року 5 та 6 липня для відвідувачів зробили вільний вхід на Atlas Weekend за умови попередньої реєстрації та наявності безкоштовного квитка, який можна отримати за посиланням: https://cutt.ly/tmqtKAl. У ці два дні в програмі передбачено однаковий лайнап.

У перший день фестивалю заплановано виступи як іноземних, так і українських виконавців. Зокрема, 5 липня виступлять: Тіна Кароль, Mozgi, Melovin, NK, Dorofeeva, Воплі Відоплясова, Dantes, Alyosha, Сергій Мироненко, Сергій Бабкін, Скай, Скрябін і Юркеш, Bachi, Keyc, BSHKK та інші.

Серед цьогорічних хедлайнерів - Fatboy Slim, DJ Snake, Верка Сердючка, The Hardkiss, Океан Ельзи, Тіна Кароль, Валерій Меладзе та інші.

Фестиваль проходитиме 5-11 липня з дотриманням всіх карантинних обмежень.

Музичний фестиваль Atlas Weekend-2020 перенесли на наступний рік

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