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У Києві почнуть облаштовувати укриття у школах і садочках - Кличко

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У Києві почнуть облаштовувати укриття у школах і садочках - Кличко

Фото: Associated Press

Київрада схвалила рішення про влаштування найпростіших укриттів у тих закладах освіти столиці, де їх немає.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що слада столиці має створити безпечні умови аби захистити наших дітей, вчителів та всіх киян.

Про це він написав у своєму Телеграмі.

"Ми маємо привести до ладу - відремонтувати чи відреконструювати, забезпечити необхідними засобами - укриття в комунальних школах та садочках. Адже війна триває, залишається загроза ракетних обстрілів столиці. І ми повинні створити безпечні умови та захистити наших дітей, вчителів та загалом киян", - наголосив мер столиці.

Зазначимо, проєкт найтехнологічнішого бункера в світі належить українцеві. 2021 року в Каліфорнії проєкт Сергія Махна відзначили нагородою, яка в світі архітектури прирівнюється до "Греммі" чи "Оскара".

Унікальні, найтехнологічніші та квартирні – якими бувають укриття у світі

Унікальні, найтехнологічніші та квартирні – якими бувають укриття у світі

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