У Києві почався лапатий снігопад (фото)

Синоптики прогнозують мороз до -9 градусів.

У Києві ввечері у понеділок, 20 грудня, розпочався сильний снігопад. Усього за 20 хвилин уся земля вкрилася шаром снігу.

Його помітили мешканці Дніпровського та Подільського району.

"Сніг почався десь о 16.20. Він великий, лапатий. За 20 хвилин вся земля стала біла", - розповіла ТСН.ua місцева мешканка Ольга.

У столиці оголосили перший рівень небезпеки, жовтий. На дорогах міста очікується ожеледиця. Водіїв просять дотримуватись інтервалу й дистанції та не робити різких маневрів.

Техніка комунальної корпорації "Київавтодор" уже чергує на вихідних позиціях у місті. Також дорожники розпочали обробку протиожеледними засобами підйомів та спусків, вулиць із бруківки, мостів, тротуарів.

Нагадаємо, що у Києві прогнозують снігопад упродовж усього вечора. Також очікується різке зниження температури від +1°С до -9°С.

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