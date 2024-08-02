У Києві почав іржавіти герб на "Батьківщині-Матері": чому це сталося

У Києві почав іржавіти герб на "Батьківщині-Матері". Це сталося тому, що зварювальні роботи виконали недостатньо якісно.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів заступник директора інституту електрозварювання ім. Патона Сергій Максимов.

"Зовнішній огляд показав, що якість, зовнішній вигляд швів не дуже хороший. Є підрізи, нерівномірності по довжині швів. Є зміна кольору зони, яка прилягає до швів. Контроль усередині показав наявність у швах пор і непроварів. Ці результати ми віддали нашому замовнику, тобто дирекції музею. Ми за місяць-два дізналися до початку робіт про їхній початок. До нас звернулася дирекція музею, що починаються роботи зі зварювання, хочемо знати вашу думку. Є усталена практика виконання таких відповідальних робіт", – каже він.

Максимов пояснив, що перед початком роботи потрібно оформити специфікацію процедури зварювання та підтвердження кваліфікації зварників, які будуть виконувати ці роботи. Підприємства відповідно до цієї специфікації зварюють контрольні зразки та роблять висновки, чи варто допустити людину.

"Ми попросили дирекцію, нехай компанія, яка буде виконувати роботи, надати нам на розгляд ці документи, щоб ми могли проаналізувати їх і зробити висновок. На жаль, ці документи нам представлені не були. І до нас вони вдруге звернулися вже після закінчення усіх робіт, десь через пів року після цього", – зазначив заступник директора інституту електрозварювання ім. Патона.

Герб покрився корозією: чим це загрожує

Раніше директор Інституту імені Патона Ігор Крівцун розповів, що герб на щиті монумента “Батьківщина-Мати” у Києві встановили без узгодження з фахівцями Інституту електрозварювання імені Патона. Тож він покрився корозією.

За його словами, зварювальні роботи слід було виконувати за технологією, яку розробили їхні фахівці.

Крівцун зазначив, що погодження від Інституту намагались отримати вже після зварювальних робіт. Але Інститут електрозварювання свого висновку не дав. Тепер є загроза, що зварні шви можуть бути пошкоджені корозією.

Нагадаємо, 6 серпня на щит монумента "Батьківщина-Мати" в Києві встановили тризуб. Раніше на цьому місці був символ СРСР, напередодні його демонтували. Тризуб на монументі відкрили до Дня Незалежності.

Ребрендинг монумента Батьківщина-мати: що залишилося за кадром

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