У Києві почалися екстрені відключення світла поза графіком: у яких районах

Ситуацію з електропостачанням в столиці обіцяють стабілізувати протягом тижня.

У Києві вдень 2 листопада розпочалися екстрені відключення світла поза графіками стабілізаційних відключень. Перевантаження електромереж сталися на Оболоні, Виноградарі, Мінському масиві, Святошино, Академмістечку, Біличах, Південній Борщагівці, Подолі та Куренівці.

Про це повідомили в ДТЕК "Київські електромережі".

В енергетичній компанії пояснили, що відключення необхідні, щоб запобігти масових аварій на обладнанні.

"Енергетики докладають усіх зусиль, щоб стабілізувати ситуацію до кінця поточного тижня", - зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, станом на ранок 2 листопада тисячі осель на Київщині залишаються без світла. Голова Київської обласної військової адміністрації повідомив, коли відновлять електропостачання.

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