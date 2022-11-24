У Києві почали подавати воду споживачам на правому березі

"Київводоканал" частково стабілізував електропостачання на одному з ключових об'єктів.
У Києві 24 листопада почали подавати воду споживачам на правому березі.
Про це повідомляє КМДА.
""Київводоканал" частково стабілізував електропостачання на одному з ключових об'єктів: вода починає подаватись споживачам на правому березі", - йдеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що на пониженому тиску поки що залишаються Святошинський, Солом'янський, частково Оболонський, Шевченківський та Подільський райони, житлові масиви "Пуща-Водиця", "Виноградар" та "Нивки".
Нагадаємо, 23 листопада РФ вчергове атакувала Україну ракетами та поцілила у об'єкти критичної інфраструктури. Після чого низка населених пунктів залишилися без світла. У Києві та області ворог поцілив також у житлові будинки, загинули цивільні люди. Столиця після обстрілів також опинилася у повному блекауті, також зникли вода та зв'язок.
Читайте також:
- "Складна ситуація по всій країні": у Міненерго розповіли, коли в Україні запрацюють атомні електростанції
- Нова тенденція: експерт розповів, з якою періодичністю тепер росіяни будуть обстрілювати Україну
- Росія вже 9 місяців вбиває мирних українців: наймасштабніші атаки окупантів