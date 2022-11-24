У Києві почали подавати воду споживачам на правому березі

У Києві 24 листопада почали подавати воду споживачам на правому березі.

Про це повідомляє КМДА.

""Київводоканал" частково стабілізував електропостачання на одному з ключових об'єктів: вода починає подаватись споживачам на правому березі", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що на пониженому тиску поки що залишаються Святошинський, Солом'янський, частково Оболонський, Шевченківський та Подільський райони, житлові масиви "Пуща-Водиця", "Виноградар" та "Нивки".

Нагадаємо, 23 листопада РФ вчергове атакувала Україну ракетами та поцілила у об'єкти критичної інфраструктури. Після чого низка населених пунктів залишилися без світла. У Києві та області ворог поцілив також у житлові будинки, загинули цивільні люди. Столиця після обстрілів також опинилася у повному блекауті, також зникли вода та зв'язок.

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