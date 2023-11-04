У Києві почали демонтаж радянської зірки на Галицькій площі – фото

У Києві 4 листопада демонтують один із радянських символів – зірку на Галицькій площі (колишня площа Перемоги).

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Так, на фото видно техніку біля стели, яка розпочала демонтаж радянської зірки.

Демонтаж радянської зірки на Галицькій площі у Києві / Фото: Андрій Цаплієнко

Демонтаж радянської зірки на Галицькій площі у Києві / Фото: Андрій Цаплієнко

Нагадаємо, на початку лютого 2023 року у Києві перейменували проспект та площу Перемоги та ще кілька десятків вулиць. Так, Площа Перемоги в Шевченківському районі Києва тепер називається Галицькою.. Площа розташована між колишнім проспектом Перемоги (нині вже проспектом Берестейським), бульваром Тараса Шевченка та низкою вулиць.

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