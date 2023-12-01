У Києві майже в півтора раза побільшало вакансій: кого шукають найбільше і де найвищі зарплати

Середня зарплата у вакансіях Київського міського центру зайнятості – 14 тисяч гривень, але є категорії спеціалістів, яким роботодавці готові платити значно більше.

У Києві від початку 2023 року кількість вакансій у базі даних міського центру зайнятості збільшилася у півтора раза. Станом на сьогодні загальна кількість вакансій, зареєстрованих у столичній службі зайнятості, становить 8 тисяч.

Про це повідомляє Київський міський центр зайнятості.

Найбільше вакансій налічується:

в оптовій і роздрібній торгівлі (18%);

у сфері освіти (15%);

в державному управлінні й обороні (13%);

на транспорті (10%);

у закладах охорони здоров’я та на підприємствах переробної промисловості (по 9%).

Яких працівників шукають найбільше

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Найчастіше у роботодавців столиці виникає потреба у працівниках сфери торгівлі й послуг: продавцях продовольчих товарів, продавцях-консультантах, кухарях, охоронцях, соціальних робітниках, помічниках вихователів, перукарях.

Стабільно високий попит на кваліфікованих робітників: водіїв автотранспортних засобів, електромонтерів, слюсарів різних спеціальностей, швачок, монтажників, електрогазозварників, малярів.

Як і завжди, в попиті професіонали: медичні сестри і брати, вчителі, вихователі, фармацевти, інженери, лікарі, психологи, музичні керівники, економісти. Представникам цих професій і спеціальностей порівняно легше працевлаштуватися в Києві.

Яку зарплату пропонують

Середня зарплата у вакансіях Київського міського центру зайнятості становить наразі 14 тис. грн. Однак є категорії спеціалістів, яким роботодавці готові платити значно більше. Насамперед це фахівці сфери інформаційних технологій: інженер із програмного забезпечення та фахівець з розробки й тестування програмного забезпечення (110 тис. грн), інженер-програміст (73 тис. грн), інженер інформаційно-комунікаційних систем (45 тис. грн) і технік-програміст (43 тис. грн).

Високо оплачуються вакансії представників сфери інформації та телекомунікації: журналіста (49 тис. грн) та менеджера із зв’язків з громадськістю (27 тис. грн).

Також добре оплачувані вакансії серед військовослужбовців за контрактом: командир відділення (49 тис. грн.), бойовий медик (45 тис. грн), стрілець (41 тис. грн.).

Високо цінується і праця зв’язківців – інженерам та операторам електрозв’язку обіцяють платити не менше 43 тис. грн.

У топ високооплачуваних – вакансії працівників сфери охорони здоров’я. Зарплата лікаря-ортопеда-травматолога становить 32 тис. грн, фельдшера – 26 тис. грн, лікаря-сурдолога – 25 тис. грн.

Висококваліфікованим робітникам роботодавці пропонують гідну винагороду за працю, зокрема водієві автотранспортних засобів (44 тис. грн.), слюсареві (40 тис. грн), машиністові підіймача (39 тис. грн), верстатникові деревообробних верстатів (35 тис. грн), реставраторові металевих конструкцій, електрогазозварникові та малярові (по 30 тис. грн), монтажникові (25 тис. грн).

Висока зарплата у технічних службовців: організатора зі збуту (38 тис. грн), техніка-конструктора (35 тис. грн), менеджера з торгівлі транспортними засобами (30 тис. грн), інженера-конструктора електроніки (27 тис. грн).

Пропозиції з наданням житла

Привабливими для шукачів роботи, передусім іногородніх, є пропозиції з наданням житла. Серед тих, кому роботодавці одночасно з прийманням на роботу пропонують розв’язання цієї проблеми (тимчасове або постійне житло), найбільше представників робітничих і найпростіших професій: слюсарі-ремонтники, зуборізальники, електромонтери, шліфувальники, токарі, водії автотранспортних засобів, контролери пасажирського транспорту, транспортувальники, вантажники, дорожні робітники, столяри, прибиральники територій.

Забезпечуються житлом ті, хто обрав військову службу за контрактом: командири відділень, бойові медики, сестри (брати) медичні, фельдшери, стрільці, радіотелефоністи, водії автотранспортних засобів. Надається житло також науковим співробітникам, майстрам виробничого навчання і лікарям-терапевтам санаторію.

Нагадаємо, в Україні на другий рік війни у роботодавців виникли великі проблеми з кадрами, бо людей працездатного віку в Україні стало значно менше. Крім того, війна змінила ринок праці в Україні – тепер роботодавці шукають військових спеціалістів і людей технічних професій.

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