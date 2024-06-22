У Києві побили ветерана війни, добровольця 32-ї ОМБр: деталі та фото

Всі учасники інциденту встановлені, з ними тривають першочергові слідчі дії.

У Києві побили ветерана війни, добровольця 32-ї ОМБр нібито через його зачіску.

Про це розповіла сестра постраждалого на своїй сторінці в Instagram.

Що розповіла сестра

За словами сестри постраждалого, все сталося цієї ночі, коли Олександр вигулював свого собаку та повертався додому.

До колишнього військового підійшли троє людей, наймолодший із яких почав чіплятися за зачіску, а потім — побив Олександра.

Побитий ветеран Олександр / Фото: із соцмереж

На місце події приїхала поліція та швидка.

Що каже поліція

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка у Дарницькому районі столиці. Всі учасники інциденту встановлені, з ними тривають першочергові слідчі дії.

Про це повідомила поліція Києва.

"Вчора, 21 червня, близько 23:40 до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці у Дарницькому районі його побив невідомий. На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпаж патрульної поліції. Попередньо встановлено, що через раптовий конфлікт відбулась бійка між чоловіком та 17-річним хлопцем. Двоє повнолітніх друзів останнього в цей момент перебували поруч та були свідками сутички. Співробітники поліції доправили всіх учасників інциденту до Дарницького управління поліції для з’ясування всіх обставин", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські надали потерпілому направлення для проходження судово-медичної експертизи / Фото: із соцмереж

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

Поліцейські надали потерпілому направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, двоє чоловіків напали на військового в центрі Києва – нападники вдарили чоловіка цеглиною, обікрали та втекли.

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