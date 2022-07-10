У Києві побили та облили фарбою прихильницю "руского миру" (відео)

В Солом'янському районі Києва сталася сутичка за участю жінки та місцевих торговців через конфлікт з дітьми, яких образила прихильниця "руського миру".

Про інцидент повідомили очевидці у пабліку.

На житловому масиві Відрадний діти продавали іграшки, щоб зібрати кошти та передати на потреби Збройних Сил України.

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У пабліку зазначили, що жінка, яка прийшла продавати свої огірки та помідори, поламала дітям лоток, побила іграшки і розповідала, що "прийде Путін і наведе тут порядок".

На поведінки жінки відреагували свідки конфлікту. Кілька жінок влаштували штовханину, розтрощили сумку з товаром зловмисниці, а чоловік вилив на голову жінки білу фарбу.

Чи викликали на місце конфлікту правоохоронців, поки що невідомо.



Нагадаємо, в Івано-Франківську затримали 43-річну уродженку Росії, яка поширювала та публічно використала символіку комуністичного тоталітарного режиму.

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