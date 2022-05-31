У Києві пляжний сезон поки розпочинати не будуть - КМДА

У Києві пляжний сезон поки розпочинати не будуть - КМДА

У Києві обслуговування пляжів і зон відпочинку проводять у штатному режимі.

Попри це, пляжний сезон у столиці поки не розпочинатимуть. Крім того, в умовах воєнного стану та заради безпеки відвідувати пляжі наразі не радять.

Про це повідомляють у пресслужбі КМДА.

"Обслуговування об’єктів здійснюється у штатному режимі, працівники перебувають на робочих місцях, розпочинають лабораторні дослідження води поверхневих водойм та питної води", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на територіях пляжів і зон відпочинку Києва розпочнуть обстеження дна акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, у Києві ботанічний сад імені Гришка закрили для відвідувачів у зв’язку з обстеженням на наявність вибухівки. Площа ботанічного саду чимала, майже 130 га, тож роботи піротехніків затягнуться на тиждень-два.

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