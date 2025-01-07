У Києві планують змінити режим роботи транспорту під час повітряних тривог

КМВА хоче розробити новий алгоритм для транспорту під час тривог.

На найближчому засіданні Ради Оборони Києва розглядатимуть низку важливих питань, які впливають на життєдіяльність міста.

Про це повідомив Тимур Ткаченко, передає Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Зокрема, планується обговорення таких пунктів

Алгоритм роботи громадського транспорту під час повітряних тривог. Це питання викликало жваву дискусію серед мешканців столиці, і тепер його планують врегулювати на рівні Ради Оборони. Йдеться про створення чітких правил для наземного транспорту, щоб забезпечити безпеку пасажирів і водіїв під час загрози ракетних ударів.

Службові відрядження за кордон. Пропонується запровадити обов’язкове погодження таких відряджень для представників органів місцевого самоврядування та працівників КМВА. Цей пункт має на меті посилити контроль за службовими поїздками та узгоджувати їх із Радою Оборони.

Ліквідація пошкоджених автомобілів. На вулицях Києва залишаються автомобілі, пошкоджені внаслідок ракетних ударів. Їх планують оперативно прибрати, аби звільнити міський простір та покращити умови для пересування транспорту і пішоходів.

Ці питання є частиною зусиль КМВА, спрямованих на адаптацію міста до умов воєнного стану та покращення організації його життєдіяльності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кияни вимагають не зупиняти громадський транспорт під час тривоги

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