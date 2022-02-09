У Києві планують заборонити прибудову на фасадах об’єктів культурної спадщини

Документ уже підтримали профільні комісії Київради, також його мають розглянути на пленарному засіданні міськради.

У Києві планують заборонити прибудову на фасадах об’єктів культурної спадщини.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

Під заборону потраплять:

розміщення систем кондиціонування повітря, якщо вони псують архітектурний вигляд історичної будівлі;

утеплення та скління наявних балконів і лоджій, їхня добудова, розширення тощо;

розширення наявних віконних і балконних прорізів, зміна форм і кольорів віконних рам і балконних дверей.

"Власникам таких "надбудов" даватиметься рік на демонтаж. Опісля виконавчий орган буде виписувати штраф, і "Київблагоустрій" повертатиме будівлі історичний вигляд", – розповів профільний заступник голови КМДА Володимир Прокопів.

Документ уже підтримали профільні комісії Київради, також його мають розглянути на пленарному засіданні міської ради.

Нагадаємо, мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок на даху свого 18-поверхового будинку виявили, по суті, ще одну квартиру. Частину даху, що є співласністю всіх пожильців, захопив власник квартири на останньому поверсі. Дах забудовується неймовірно швидко.

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