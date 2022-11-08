У Києві планують встановити новорічну ялинку із тисячами вогників (фото)

Як місцева влада планує встановити таку новорічну ялинку, коли вся країна вимушена заощаджувати електроенергію - поки невідомо.

Попри повномасштабну війну, в Києві цього року планують встановити новорічну ялинку. Де саме вона стоятиме, поки невідомо, однак роботу по підготовці до її встановлення вже розпочато. Ескіз також вже готовий.

Про це розповів організатор новорічного свята на Софійській площі, президент Folk Ukraine Ігор Добруцький виданню Realist.Online.

За його словами, вже розроблено декілька ескізів ялинки. Один з них можна побачити на ілюстраціях. Новорічне дерево хочуть прикрасити в кольори національного прапора, квітами та свічками. А на маківці замість зірки - тризуб.

"Зараз вивчаються всі можливості по встановленню головної ялинки. Обговорюються різні варіанти. Мер підтвердив, що ялинку буде встановлено. Ми працюємо, шукаємо партнерів і спонсорів, готуємось. Ескіз ялинки вже розроблено. Можу сказати, що цього разу ялинка буде не про новорічне диво. Цього року зовсім інша історія", - зазначив Добруцький.

Варто зазначити, що на ескізі зображені тисячі вогників, які прикрашають ялинку. Вони споживають багато електроенергії. Яким чином місцева влада планує встановити таке новорічне дерево, коли Київ та вся Україна страждають через постійні відключення світла та вимушені заощаджувати електроенергію - поки невідомо.

Нагадаємо, що мер столиці Віталій Кличко напередодні заявив, що питання про встановлення новорічної ялинки в Києві ще остаточно не вирішене. За його словами, масових святкувань у місті точно не буде, однак новорічна атмосфера має бути.

Фото: realist.online

Фото: realist.online

Фото: realist.online

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