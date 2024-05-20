У Києві планують створити пантеон українських Героїв – де буде військове кладовище

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович розповів, що для Національного пантеону українських героїв знайшли нове знакове місце в центрі Києва, але його зведення можливе лише після стабілізації української економіки.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Дробович зазначив, що УІНП розробив концепцію військового кладовища ще до повномасштабного вторгнення Росії і передав його до Кабміну на затвердження.

"Там вона (концепція - ред.) досі перебуває. Логіка ж була така. Перший рівень пошанування – це сектори військових поховань. Інститут розробив рекомендації, і вони реалізовані… Другий рівень – це Національне військове меморіальне кладовище... Третій рівень – це, власне, Національний пантеон. За нашою концепцією – це локація в центрі Києва, в його стародавній частині, яка має показати символічну тяглість нашого тисячолітнього шляху до самих себе, шляху нашої державності", - розповів Дробович.

Очільник УІНП зазначив, що хоча концепція пантеону поки що урядом не ухвалена, на сьогодні є чітке зрушення в питанні місця його розміщення.

Так, за його словами, раніше обговорювалося як локація лише місце під так званою Аркою дружби народів, а наразі з'явилася інша локація в центрі Києва, ще більш знакова.

"Ми вже маємо попередню згоду власника земельної ділянки, це державна інституція", - додав голова УІНП, але саму локацію не назвав.

На запитання, коли можна буде говорити про будівництво пантеону, голова УІНП заявив, що "це не обов'язково кінець війни, але це точно стабілізація економіки".

"Тобто це тоді, коли інфраструктурні проєкти символічного характеру не викликатимуть у людей такі болючі реакції", - резюмував Антон Дробович.

Нагадаємо, у Мінветеранів розповіли, коли героїв ховатимуть на Військовому меморіальному кладовищі.

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