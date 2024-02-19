У Києві планують поточний ремонт Північного мосту: в яку суму стане

Підрядник має закінчити роботи до кінця 2024 року.

У Києві планують до кінця року провести поточний ремонт дороги на Північному мосту через річку Дніпро за 28 млн грн.

Про це свідчить оголошення на сайті Prozorro, яке оприлюднило комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів Києва “Київавтошляхміст”.

Під час поточного ремонту на Північному мості оновлять дорожній одяг та деформаційні шви, а також контактну мережу тролейбуса в бік проспекту Степана Бандери.

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Підрядник має закінчити роботи до кінця 2024 року. Аукціон відбудеться 26 лютого.

Нагадаємо, раніше сайт ТСН.ua розповідав про відкриття Подільсько-Воскресенського мосту в Києві: що залишилося зробити і чому до нього доведеться "плисти".

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