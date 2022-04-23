У Києві півтори тисячі правоохоронців заступили на посилене патрулювання на Великдень: фото

У Києві півтори тисячі правоохоронців заступили на посилене патрулювання на Великдень: фото

Для підтримання правопорядку під час великодніх свят залучено поліцейських, а також співробітників ДСНС, військовослужбовців.

Щороку поліцейські заступають на посилений варіант несення служби на великодні свята. Поліцейські патрулюватимуть територію поблизу церков та храмів, аби підтримати правопорядок і попередити можливі порушення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Пріоритетним завданням поліцейських є безпека людей та недопущення провокації з боку будь-яких громадян.

"Нагадуємо, що в умовах воєнного стану діють обмеження - комендантська година у столиці триває з 23:00 до 05:00, тож у цей час заборонено пересуватись вулицями міста. Бажаємо усім українцям безпечного Великодня та миру нашій Батьківщині", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта з його дружиною. Так, загарбник розповів, що російські війська у Великдень планують ще більше обстрілювати українських захисників та мирне населення. Ба більше, ворог пише на снарядах "Христос Воскрес!".

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