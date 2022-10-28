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У Києві після відключення світла у людей згорів холодильник та загорілась пралка (відео)

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У Києві після відключення світла у людей згорів холодильник та загорілась пралка (відео)

Фото: УНІАН

Після відключення світла можливі скачки напруги.

У Києві через скачки напруги після стабілізаційного відключення світла 27 жовтня у людей в квартирі згорів холодильник та загорілась пральна машина.

Про це повідомили в Телеграм-каналі "Життя Оболонського району".

Інцидент стався близько 19:00 на вулиці Героїв полку Азов, 32А. За словами місцевих мешканців, після цього в будинку потухло світло.

"Будьте обережні! При відновленні електропостачання після планового відключення можливі скачки напруги", - йдеться під відео.

Нагадаємо, у Києві та області в п'ятницю, 28 жовтня, продовжаться екстрені відключення світла. При цьому вони можуть тривати понад чотири-шість годин. Українцям пояснили, де дивитися графіки відключень.

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