У Києві після продуктового ярмарку вулиця перетворилася на смітник: відео

У Києві після продуктового ярмарку вулиця перетворилася на смітник: відео

Ярмарок був у суботу, але сміття так і залишилось на вулиці Марини Цвєтаєвої.

У Києві після продуктового ярмарку вулиця у Деснянському районі Києва перетворилася на смітник.

Ярмарок був у суботу, 20 листопада, на вулиці Марини Цвєтаєвої (у межах вулиць Миколи Закревського та проспекта Володимира Маяковського).

Про це повідомив паблік "Київ без цензури" і оприлюднив відео.

"Наслідки ярмарку на Марини Цвєтаєвої. Ярмарок був у суботу, зараз понеділок, вигляд такий самий", - йдеться у дописі.

Варто зазначити, що у Києві 20 листопада зіпсувалася погода. Пориви вітру, які сягали 15-20 м/с, накоїли лиха.

Нагадаємо, кияни у соцмережах повідомляють про справжній деревопад, який почався у столиці надвечір.

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