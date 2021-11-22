У Києві після продуктового ярмарку вулиця перетворилася на смітник: відео

Ярмарок був у суботу, але сміття так і залишилось на вулиці Марини Цвєтаєвої.
У Києві після продуктового ярмарку вулиця у Деснянському районі Києва перетворилася на смітник.
Ярмарок був у суботу, 20 листопада, на вулиці Марини Цвєтаєвої (у межах вулиць Миколи Закревського та проспекта Володимира Маяковського).
Про це повідомив паблік "Київ без цензури" і оприлюднив відео.
"Наслідки ярмарку на Марини Цвєтаєвої. Ярмарок був у суботу, зараз понеділок, вигляд такий самий", - йдеться у дописі.
Варто зазначити, що у Києві 20 листопада зіпсувалася погода. Пориви вітру, які сягали 15-20 м/с, накоїли лиха.
Нагадаємо, кияни у соцмережах повідомляють про справжній деревопад, який почався у столиці надвечір.
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