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У Києві після потужних вибухів сталася масштабна пожежа в спальному районі

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У Києві після потужних вибухів сталася масштабна пожежа в спальному районі

facebook/Віталій Кличко

Загинула одна людина

Увечері неділі, 20 березня, у Подільському районі Києва сталися два потужні вибухи. У соцмережах пишуть, що спрацювала ПВО, проте уламки ракет упали на будівлю, після чого та спалахнула.

"Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, з інформації на цей момент, деякі будинки та на території одного з торгових центрів. Рятувальники, медики і поліція вже на місці", - повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У Києві пролунало декілька вибухів. На місці працюють медики, рятувальники та поліція. Інформація щодо постраждалих громадян та пошкоджених будинків уточнюється", - зазначили в патрульній поліції Києва.

Згодом Кличко повідомив, що "рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торгівельних центрів у Подільському районі столиці. На цей час - один загиблий. Всі служби - рятувальні, медики, поліція - працюють на місці. Інформація уточнюється".

© Facebook / Патрульна поліція Києва
Facebook / Патрульна поліція Києва
© Facebook / Патрульна поліція Києва
Facebook / Патрульна поліція Києва

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