У Києві після масованої атаки ускладнено рух транспорту: що відомо

Зранку 28 листопада на дорогах Києва фіксується ускладнення руху після ракетного удару. Так, зупинили рух фунікулера, затримується громадський транспорт, на дорогах утворились величезні затори.

Про це пише "Київпастранс".

Там повідомили, що:

рух фунікулера зупинено через відсутність напруги;

затримується рух трамваїв № 14, 18 Житній ринок в напрямку вул. Старовокзальна з технічних причин;

затримується рух трамваїв № 8, 27 по вул. Тростянецька - вул. Вербицького з технічних причин;

відновлено роботу тимчасового трамвайного маршруту № 16-К "Станція метро "Героїв Дніпра" - Куренівський парк" та тимчасового автобусного маршруту № 11-ТК "Вулиця Сирецька – Контрактова площа";

рух тимчасового автобусного маршруту № 16-Т "Станція метро "Героїв Дніпра" - Контрактова площа" закривається.

До того ж у місцевих телеграм-каналах повідомляють про величезні затори на дорогах. Зокрема, паралізовано рух на перехресті вулиць Здолбунівська та Григоренка, що на Позняках. Кермувальники також зазначають, що на мосту Патона шалені тягнучки.

У Києві на дорогах утворились величезні затори

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