Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві після масованої атаки ускладнено рух транспорту: що відомо

Дата публікації
Перегляди
845
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
У Києві після масованої атаки ускладнено рух транспорту: що відомо

Київ / Ілюстративне фото

Велике навантаження після відбою припало на метро.

Зранку 28 листопада на дорогах Києва фіксується ускладнення руху після ракетного удару. Так, зупинили рух фунікулера, затримується громадський транспорт, на дорогах утворились величезні затори.

Про це пише "Київпастранс".

Там повідомили, що:

  • рух фунікулера зупинено через відсутність напруги;
  • затримується рух трамваїв № 14, 18 Житній ринок в напрямку вул. Старовокзальна з технічних причин;
  • затримується рух трамваїв № 8, 27 по вул. Тростянецька - вул. Вербицького з технічних причин;
  • відновлено роботу тимчасового трамвайного маршруту № 16-К "Станція метро "Героїв Дніпра" - Куренівський парк" та тимчасового автобусного маршруту № 11-ТК "Вулиця Сирецька – Контрактова площа";
  • рух тимчасового автобусного маршруту № 16-Т "Станція метро "Героїв Дніпра" - Контрактова площа" закривається.

До того ж у місцевих телеграм-каналах повідомляють про величезні затори на дорогах. Зокрема, паралізовано рух на перехресті вулиць Здолбунівська та Григоренка, що на Позняках. Кермувальники також зазначають, що на мосту Патона шалені тягнучки. 

У Києві на дорогах утворились величезні затори

У Києві на дорогах утворились величезні затори

Новина доповнюється..

Повʼязані теми:

Наступна публікація