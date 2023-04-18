У Києві пішов під воду Оболонський острів, який має стати рекреаційною зоною: фото

Цей острів планували перетворити на парк відпочинку з пляжем і спортивними майданчиками. Восени минулого року там почався перший етап капремонту.

У Києві підтопило Оболонський півострів, який має стати рекреаційною зоною і до якого почали будувати новий пішохідний міст.

Про це повідомляє Telegram-канал "Життя Оболонського району".

Масштаб підтоплення можна побачити на доданій світлині.

Фото: Telegram-канал "Життя Оболонського району"

Зазначимо, Оболонський острів заплпновано перетворити на парк відпочинку з пляжем і спортивними майданчиками. Восени минулого року на острові почався перший етап капремонту.

Нагадаємо, у Києві пік паводку очікується 22 квітня. Під загрозою підтоплень опинилися ті місця, куди вже дісталася "велика вода". Усі столичні служби готуються до можливих надзвичайних ситуацій. Водночас в Укргідрометцентрі наголошують, що затоплення Києва не буде.

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