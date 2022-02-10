У Києві підвищився рівень забруднення повітря за трьома показниками: де найбільше

У Києві підвищився рівень забруднення повітря за трьома показниками: де найбільше

У повітрі перевищено середньодобові гранично допустимі концентрації пилу, діоксину азоту та формальдегіду.

У Києві зафіксували забруднення повітря за трьома показниками.

Відповідні вимірювання були проведені у період від 31 січня до 5 лютого 2022 року.

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Про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У повітрі Києва відзначено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:

завислих речовин (пилу) – у 1,1-1,2 раза на Бессарабській площі;

– у 1,1-1,2 раза на Бессарабській площі; діоксиду азоту – у 3,9-4,0 рази на вулицях Каунаській, Семена Скляренка, площі Перемоги; у 3,4-3,6 раза – на Бессарабській і Деміївській площах, вулицях Інженера Бородіна, Олександра Довженка, Попудренка, Оболонському проспекті; у 2,7-2,8 раза на усіх інших постах, за винятком проспекту Науки, 37, де перевищень не спостерігалось;

– у 3,9-4,0 рази на вулицях Каунаській, Семена Скляренка, площі Перемоги; у 3,4-3,6 раза – на Бессарабській і Деміївській площах, вулицях Інженера Бородіна, Олександра Довженка, Попудренка, Оболонському проспекті; у 2,7-2,8 раза на усіх інших постах, за винятком проспекту Науки, 37, де перевищень не спостерігалось; формальдегіду – у 2,4-2,6 раза – на Бессарабській площі, вулицях Олександра Довженка, Каунаській, Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела), бульварі Лесі Українки; у 1,2-2,3 раза – на усіх інших постах міста.

Всього на 14-ти стаціонарних постах обсерваторії від 31 січня до 5 лютого 2022 року було відібрано та проаналізовано 1 220 проб атмосферного повітря.

Загалом, порівняно з попереднім тижнем, рівень забруднення повітря формальдегідом дещо підвищився, вміст інших забруднювальних речовин у повітрі міста майже не змінився.

Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

Нагадаємо, що у Києві цього тижня очікується значне потепління, яке триматиметься мінімум до 17 лютого. Повітря прогріється до +6 градусів.

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