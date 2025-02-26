У Києві підвищений рівень пилу: як уберегтися від забрудненого повітря

Причиною цього явища є маловітряна погода та підвищений атмосферний тиск, які перешкоджають розсіюванню шкідливих домішок.

Київська міська державна адміністрація повідомила про тимчасове погіршення стану повітря в столиці. Зафіксовано підвищений рівень завислих речовин (пилу), що може негативно впливати на самопочуття мешканців.

Про це повідомили Київській міській державній адміністрації.

Причиною цього явища є маловітряна погода та підвищений атмосферний тиск, які перешкоджають розсіюванню шкідливих домішок.

До покращення ситуації фахівці рекомендують:

зачинити вікна в приміщеннях;

обмежити перебування на відкритому повітрі;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря на максимальний режим, якщо він є.

Актуальний стан якості повітря можна відстежувати в реальному часі через застосунок "Київ Цифровий" або на відповідному онлайн-ресурсі.

Нагадаємо, сивина і важкість повітря може змінитися через нові атмосферні маси, які прийдуть до нас із заходу.