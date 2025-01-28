У Києві підприємство звинувачує ТЦК в утримуванні працівника, який має право на "бронь": реакція відомства

На підприємстві стверджують, що утримання є незаконним.

Компанія "Око камера", яка виробляє тепловізори для дронів, заявила, що Печерський районний ТЦК та СП намагається мобілізувати керівника виробництва. Зазначається, що він має право на бронювання.

Про це пише hromadske з посиланням на компанію "Око камера".

У компанії журналістам повідомили, що працівник прийшов до Печерського ТЦК, щоб оновити свої дані та стати на військовий облік для подальшого проходження процедури бронювання. Втім його планують мобілізувати. Там заявили, що через мобілізацію працівника є ризик зупинки виробництва та зриву державних замовлень.

"Наразі він у розподільчому центрі, нічого не підписував і не є офіційно мобілізованим. Не було мобілізаційного листа й наказу, і фактично зараз його там утримують незаконно", — зазначили в компанії.

Реакція ТЦК на інцидент

У ТЦК відреагували на заяву компанії. Кажуть, що підприємство не отримало підтвердження критичної інфраструктури, тому не має права на бронювання своїх працівників.

"Конфліктних ситуацій з громадянином не було", — зауважили у ТЦК.

Там наголосили, що представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки діють в межах законодавства.

"Закликаємо громадян бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень", — резюмували у Київському ТЦК та СП.

Раніше міського голову Дрогобича Львівської області оштрафували на 34 тисячі гривень. Це зробив місцевий ТЦК за буцімто "невиконання мобілізаційних заходів на належному рівні".

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