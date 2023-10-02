У Києві підприємець хотів вступити до школи "Армії дронів" і шпигувати за ЗСУ (фото)

Спецслужби затримали у столиці ще одного російського агента.

У Києві затримали агента ФСБ, який збирав розвіддані про спецпідрозділи ЗСУ та СБУ, які спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів. Зрадник хотів вступити до школи "Армії дронів", щоб шпигувати за українськими військовими.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Відповідне завдання ворожий агент отримав від свого російського «куратора» наприкінці літа цього року. Для його виконання поплічник агресора намагався вступити на навчання до однієї з київських шкіл "Армії дронів". Після зарахування до закладу він мав встановити локації полігонів Сил оборони, де курсантів навчають управляти ударними та розвідувальними безпілотниками", - йдеться у повідомленні.

Також агент РФ планував виявити місця базування українських спецпідрозділів БПЛА та їхніх дронів. Окупанти готувались використати розвідінформацію свого агента для здійснення прицільних повітряних атак на об’єкти ЗСУ та СБУ.

Крім того, зловмисник фіксував локації українських захисників на території Києва.

Листування агента ФСБ з куратором

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 49-річний підприємець з Києва, якого два місяці тому дистанційно завербував представник ФСБ. У поле зору агресора він потрапив через свої антиукраїнські дописи на одному з російських Телеграм-каналів.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, внаслідок атаки дронами по Смоленському авіаційному заводу було порушено процес із виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.

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