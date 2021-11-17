У Києві підполковник та майор поліції продавали наркотики

У Києві підполковник та майор поліції продавали наркотики

Чоловіки звільнилися з лав поліції у 2020 році.

У Києві підполковник та майор поліції продавали наркотики.

Чоловіки звільнилися з лав поліції у 2020 році.

Також читайте Масова аварія в Харкові: ДТП з трьома потерпілими скоїв поліцейський

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, двоє колишніх поліцейських (підполковник та майор, які звільнилися з лав поліції у 2020 році) організували бізнес, пов'язаний із незаконним обігом наркотичних речовин. Розрахунки з клієнтами здійснювалися готівкою, а товар передавався з рук в руки", - йдеться у повідомленні поліції.

З метою документування їхньої злочинної діяльності правоохоронці здійснили у фігурантів оперативну закупку наркотичних засобів – 15 г кокаїну та 100 г метадону на загальну суму 3 тисячі доларів США, що становить особливо великий розмір.

Після отримання висновків експертизи у колишніх поліцейських провели обшуки, у ході яких були вилучені наркотичні засоби, ваги, боєприпаси, зброю, чорнові записи, посвідчення працівників правоохоронних органів, близько 20 паспортів різних країн на ім’я інших осіб, спеціальні технічні засоби для стеження за пересуванням автомобілів, пристрої для проникнення в автомобілі та інші речові докази.

Нині одній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також готується повідомлення про підозру іншому фігуранту кримінального провадження.

За вчинене зловмисникам загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві прокуратура наполягає на примусовому лікуванні чоловіка, який вбив та розчленував власну матір.

Читайте також: