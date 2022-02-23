У Києві підліток випав з вікна п'ятого поверху житлового будинку: фото

На місці трагедії, крім матері, були класний керівник та директор школи, кажуть, що хлопець був спокійним та гарно вчився.

У Києві 13-річний хлопчик випав з вікна п'ятого поверху житлового будинку.

Трагічний випадок стався на вулиці Межовій, 19 у Подільському районі.

Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.

"Чоловік вигулював собаку та побачив страшну картину: біля будинку №19 в калюжі крові лежав непритомний юнак (як потім з'ясувалося, 2009 року народження). Хлопець вистрибнув з вікна п'ятого поверху. На момент трагедії у квартирі перебував сам. Тільки недавно повернувся зі школи. Оповістили матір про трагедію, вона одразу прибігла з роботи, зі сльозами на очах. Також на місці перебували класний керівник та директор школи. Вони від коментарів відмовились, повідомили лише, що хлопець був спокійним та гарно вчився", - йдеться у повідомленні.

Швидка, яка приїхала на виклик, госпіталізувала дитину.

Причини трагедії встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві патрульні врятували хлопця, який хотів стрибнути з вікна багатоповерхівки. Вони схопили його за ноги останньої миті.

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