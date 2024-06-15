У Києві підліток у під'їзді вдарив пенсіонера: як його покарали

У Києві 14-річний підліток вдарив пенсіонера в під'їзді будинку, де вони проживають.

У Солом'янському районі Києва 14-річний юнак вдарив ногою літнього чоловіка в під'їзді багатоповерхівки. Відео зневажливого ставлення розлетілося Мережею. Інцидент стався через неприязні стосунки між підлітком та пенсіонером, які проживають в одному будинку.

Про це повідомляє столична поліція.

За даними поліції, юнак зневажливо ставився до літнього чоловіка. Побачивши його на сходовому майданчику, підліток спочатку почав виганяти пенсіонера на вулицю, а потім вдарив його ногою. Подругa неповнолітнього зняла інцидент на відео, яке згодом потрапило до соціальних мереж.

У Києві підліток у під'їзді вдарив пенсіонера / Фото: Поліція Києва / Facebook

Співробітники Солом'янського управління поліції запросили підлітка разом з батьками для надання пояснень. Правоохоронці наголосили порушнику, що образливе ставлення до інших людей є неприйнятним та має наслідки у вигляді адміністративної або кримінальної відповідальності.

У Києві підліток у під'їзді вдарив пенсіонера, його батьків покарали / Фото: Поліція Києва / Facebook

Хоча потерпілий відмовився від написання заяви, на матір підлітка поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 184 КУпАП (неналежне виконання батьківських обов'язків). Крім того, інформацію про інцидент передали до соціальних служб та навчального закладу для проведення подальшої виховної роботи з юнаком.

Нагадаємо, у Вінниці під час сварки хлопець застрелив свою 18-річну дружину та тяжко поранив її 19-річну подругу. Після цього сам застрелився у голову.

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