У Києві на залізничній станції "Київ-Волинський" 12-річний хлопчик заліз на вагон електрички й зазнав удару струмом.

Про це повідомила поліція Києва.

За попередньою інформацією, дитину вдарило електричним розрядом. Очевидці гасили полум’я вогнегасником. Лікарі госпіталізували хлопчика з тяжкими опіками.

На місці працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

У Києві підлітка вдарило струмом на даху електрички / Фото: Київ Оперативний

У Києві підлітка вдарило струмом на даху електрички / Фото: Київ Оперативний

Нагадаємо, у центрі Києва людина перерізала собі горло бензопилою.

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