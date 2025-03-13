У Києві підлітка вдарило струмом на даху електрички (фото)

Лікарі госпіталізували хлопчика.
У Києві на залізничній станції "Київ-Волинський" 12-річний хлопчик заліз на вагон електрички й зазнав удару струмом.
Про це повідомила поліція Києва.
За попередньою інформацією, дитину вдарило електричним розрядом. Очевидці гасили полум’я вогнегасником. Лікарі госпіталізували хлопчика з тяжкими опіками.
На місці працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.
Нагадаємо, у центрі Києва людина перерізала собі горло бензопилою.
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