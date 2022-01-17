У Києві підійметься сильний вітер та приморозить: якою буде погода в понеділок, 17 січня

Температура повітря опуститься до -3 градусів.
Погода в Києві у понеділок, 17 січня, весь день буде хмарною та вітряною. Також прогнозують опади.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
Зранку та вдень йтиме дощ зі снігом, а ввечері очікується сніг. Крім того, швидкість вітру посилиться до 15-24 м/с. Температура повітря протягом доби -3 +1 градус.
Зазначимо, що 17 січня майже на всій території України падатиме сніг, мокрий сніг, спостерігатимуться хуртовини. За прогнозом синоптиків, вітер принесе холодний атмосферний фронт, пов'язаний із північно-західним циклонічним масивом.
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