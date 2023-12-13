У Києві підготували пересувні котельні у разі критичних пошкоджень енергосистеми – фото

У Києві комунальне підприємство "Київтеплоенерго" провело тренування з розгортання мобільних котелень та перепідключення обладнання теплоджерел на альтернативне живлення та показали пересувні котельні. У разі масованих ракетних атак такі котельні використовуватимуть для обігріву лікарень та інших критично важливих закладів соцсфери.

Про це повідомила пресслужба КП.

За інформацією "Київтеплоенерго", може бути задіяно понад двадцять мобільних котелень.

Тренування з оперативного розгортання таких котелень провели на базі Київського міського центру радіаційного захисту населення міста Києва від наслідків Чорнобильської катастрофи. Дві пересувні котельні на автоплатформах доставили та під’єднали до вводу лікарняних тепломереж.

У Києві підготували пересувні котельні / Фото: Київтеплоенерго

"У випадку надзвичайної ситуації котельні зможуть працювати в автономному режимі та обігрівати лікарні. Теплова потужність мобільної котельні становить 600 кВт (або понад 0,5 Гкал/год). Вона виробляє теплоносій температурою до 80 °C. При цьому температуру можна регулювати залежно від погодних умов. Котельня обладнана генератором", - йдеться у повідомленні.

Пересувні котельні у Києві

Пересувні котельні у Києві

Пересувні котельні у Києві

"Київтеплоенерго" також відпрацювало оперативне переключення обладнання до альтернативних джерел живлення – генераторів.

Головні переваги мобільних котелень – це автономність, автоматизація та енергоефективність. За рахунок розміщення безпосередньо біля будівлі-споживача мінімізуються тепловтрати, натомість підвищується надійність теплопостачання.

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня Київ був атакований ракетами С-400 вперше за майже рік.

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