У Києві під виглядом банку шахраї крали мільйони гривень: як вберегтися

У Києві під виглядом банку шахраї крали мільйони гривень: як вберегтися

У людей випитували конфіденційну інформацію.

У Києві під виглядом банку шахраї крали в українців по 1,5 млн. гривень на місяць. Вони влаштували call-центр та найняли 15 операторів, які обманювали людей телефоном.

Про це повідомила пресслужба Кіберполіції України.

Зловмисники купували бази даних клієнтів банків та розробили детальну інструкцію для своїх операторів.

Громадянам повідомляли про блокування картки та пропонували пройти верифікацію, збільшити ліміт на карті або відкрити рахунок з певним лімітом. Шахраї також дзвонили, щоб "підтвердити" збільшення кредитного балансу на банківських картках.

Таким чином оператори випитували у людей конфіденційну інформацію, а саме СVV-коди, номери, пін-коди карток і дані для авторизації в онлайн-банкінгу. Потім гроші потерпілих переводили у криптовалюту.

Також шахраї дзвонили українцям нібито від імені поліцейських. Вони питали фінансові дані під виглядом фіксації шахрайських дій із їхніми банківськими рахунками.

Правоохоронці викрили двох зловмисників, які влаштували call-центр та провели в ньому обшуки. За цим фактом відкрили провадження за ч. 4 ст. 109 Кримінального кодексу України – шахрайство. Винним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Нагадаємо, що клієнтка "ПриватБанку" під ніком Alena2021 втратила значну суму через підроблений сайт фінустанови. Вона зіткнулася із ним під час продажу іграшки в Інтернеті. Посилання на сайт їй скинув нібито покупець.

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