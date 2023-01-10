У Києві під суд піде викладачка гімназії, яка назвала столицю "власністю Москви"

Підозрювана у соцмережах також висловлювала сподівання на перемогу Росії у війні проти України.

У Києві судитимуть викладачку гімназії за підтримку дій окупантів та заклики до повалення влади в Україні, зараз педагогиня перебуває під вартою.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.



Слідство з’ясувало, що від початку війни Росії проти України киянка-інструкторка з фізичного виховання в одній зі столичних гімназій неодноразово поширювала у соцмережах повідомлення, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдовування її збройної агресії.

Жінка також визнавала правомірною окупацію частини території України російськими військами, стверджувала, що Київ є власністю Москви. Підозрювана також висловлювала сподівання на перемогу Росії.



"Висновками експертиз підтверджено наявність у публікаціях жінки публічних виправдовувань збройної агресії РФ проти України, глорифікації представників збройних формувань держави-агресора та закликів до повалення конституційного ладу в Україні", – йдеться у заяві прокуратури.



Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Щодо неї прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.

Нагадаємо, нещодавно в СБУ повідомили, що кіберфахівці служби нейтралізували у Києві прокремлівську "фабрику тролів" та затримали її організаторів, якими виявилися двоє місцевих жителів.

Кібервійна триває щохвилини: її перемоги та поразки можуть стати вирішальними і на реальному полі бої

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