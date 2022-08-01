У Києві під мостом Патона комунальники локалізували пошкодження тепломережі.

В столиці під час гідравлічних випробувань під мостом Патона сталося пошкодження тепломережі. Проблемну ділянку комунальникам вдалося локалізувати.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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“Аварійна бригада “Київтеплоенерго” оперативно локалізувала місце витоку. Триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які будуть виконувати верхолази. Пошкодження виявлене під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5. Цей магістральний трубопровід забезпечує теплом Русанівку та Березняки”, - розповіли в КМДА.

Нагадаємо, що у Харкові окупанти вдарили касетними снарядами по мирних мешканцях.

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