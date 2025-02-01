У Києві під час загрози балістики охоронці НАУ зачинили укриття перед десятками людей з дітьми: відео

Охоронці кажуть, що "їм не дали команду" пускати когось до укриття, і додали, "якщо будуть вибухи – тоді впустять".

В Києві під час загрози балістики охоронці Національного авіаційного університету зачинили двері вишу, де розташоване укриття, перед десятками людей з дітьми.

Про це повідомив політтехнолог Олексій Голобуцький у Telegram та оприлюднив відповідне відео.

В НАУ мали проходити танцювальні змагання, але учасникам забороняли заходити до укриття, бо, за словами охоронців, "не дали команду".

На зауваження жінки, що зараз бахкатиме і діти злякаються, охоронці вишу відповіли: "От як буде бахкати, тоді впустимо".

Зазначимо, що виконувачкою обов'язків ректора Національного авіаційного університету є депутатка Київради від фракції "Слуга народу" Ксенія Семенова.

Що кажуть у поліції

В поліції Києва на прохання ТСН.ua прокоментували інцидент.

"Укриття у навчальному закладі розташоване з іншого боку будівлі і вхід до нього був вільний. Не пускали не до укриття, а саме до приміщення танцювальної сцени, де для дітей мали проходити заходи, у звʼязку з сигналом повітряної тривоги та відсутністю у громадянки білетів, які їй згодом надали організатор заходу. Конфлікт було вичерпано на місці", – зазначили в поліції.

У Києві під час загрози балістики охоронці НАУ зачинили укриття перед десятками людей з дітьми

Нагадаємо, в Києві відкрили кримінальне провадження, коли охоронець школи не пустив до сховища учнів 6 і 7 класів цієї школи.

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