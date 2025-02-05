У Києві під час війни шахраї заволодівали квартирами самотніх громадян (фото)

Самотнім людям пропонували допомогу, а після продажу залишали без даху над головою.

У Києві під час воєнного стану організована група злочинців незаконно заволоділа квартирами одиноких киян.

Про це повідомили у Київській міська прокуратура.

Зловмисники обіцяли надавати турботу та догляд людям, але в результаті продавали їхні квартири.

"Досудове розслідування встановило, що 47-річний чоловік організував шахрайську схему, залучаючи до неї 51-річну жінку та 36-річного чоловіка. Зловмисники шукали одиноких людей або тих, хто мав проблеми з алкоголем, та пропонували їм допомогу. Комусь приносили продукти, комусь – алкоголь, а згодом пропонували продати їхнє житло та купити щось дешевше", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники / Фото: t.me/kyiv_pro_office

Зловмисники

Повідомляється, що зловмисники отримали документи на квартири, тимчасово переселяли власників в інше житло, а після продажу залишали їх без даху над головою. Таким чином, вони продали чотири квартири в Дарницькому та Дніпровському районах Києва.

Зловмисники

Під час обшуків у фігурантів справи знайшли документи на чужі квартири, паспорти, свідоцтва про смерть та чорнові записи. Також виявили 59-річного львів'янина, зниклого безвісти з жовтня 2024 року. Усі троє учасників отримали підозри.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шахраї привласнили майже два десятки квартир у Києві, так як діяла злочинна схема.

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