У Києві під час тривоги в школі обвалилася стеля укриття, там перебували діти: відео

Укриття нещодавно було відремонтовано за кошти благодійного фонду.

В одній зі шкіл Києва під час повітряної тривоги уобвалилася стеля укриття, в якому перебували діти. Надзвичайна подія сталася у п'ятницю, 22 грудня.

Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко у Facebook.

"Під час повітряної тривоги діти були в укритті, стався обвал стелі через прорив труби. На щастя, ніхто не постраждав. Школа 1981 року. Вже встановлюються деталі. Слідчо-оперативна група та експертиза будуть найближчим часом", - написав Ткаченко.

Посадовець зазначив, що укриття нещодавно було відремонтовано за кошти благодійного фонду і перевірено зовсім недавно.

Київ. Під час повітряної тривоги діти були в укритті, стався обвал стелі через прорив труби. На щастя, ніхто не постраждав. Школа 1981 року. Вже встановлюються деталі. Слідчо-оперативна група та експертиза будуть найближчим часом. Ми були в цьому укритті зовсім нещодавно - одразу після його ремонту, який було зроблено за небюджетні кошти благодійного фонду. Як бачимо, до безпеки треба підходити значно ретельніше! Сергій Попко Ірина Чечотка Андрій Богданець Анна Пуртова Поліція Києва Опубліковано Тимуром Ткаченком Пʼятниця, 22 грудня 2023 р.

"Як бачимо, до безпеки треба підходити значно ретельніше", - підсумував заступник міністра.

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня Росія атакувала Київ “шахедами”. Дрон влучив у багатоповерхівку в Солом’янському районі і частково знищив 24, 25 та 26 поверхи. Кілька родин залишилися без житла, втім, на щастя, вціліли.

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