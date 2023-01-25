У Києві під час тривоги піднявся дим над ТРЦ DreamTown: що сталося (відео)

У Києві 25 січня під час повітряної тривоги нібито спалахнула пожежа в ТРЦ DreamTown, що в Оболонському районі. Відео з місця події опублікували очевидці в Мережі. Над будівлею піднявся стовп диму.

Як повідомили ТСН.ua в ДСНС Києва, інформація про займання до них не надходила.

"Можливо відбулося задимлення і займання, яке ліквідовують власними силами ТРЦ", - припустили надзвичайники.

У місцевих Телеграм-каналах пишуть, що дим над будівлею піднявся під час запуску потужного генератора.

"Якщо ви бачите новину, що у Дрімі пожежа - це перший генератор, перший запуск, задимлення. Усе збс)))", - підтвердив співвласник ТРЦ DreamTown Гарік Корогодський на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, на Київщині через ревнощі чоловік облив бензином жінку та підпалив. Він заявив, що його співмешканки весь день не було дома, пішов до гаражу за бензином та вилив рідину їй на голову. Постраждалу госпіталізували в стані тяжкого шоку з численними опіками.

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