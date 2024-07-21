У Києві під час спуску через Дніпро обірвався трос: дівчина потонула (моторошне відео)

Станом на зараз триває рятувально-пошукова операція.

У неділю, 21 липня, у Києві під час популярного атракціону-спуску через Дніпро обірвався трос. За даними місцевої влади, рятувальники шукають у річці тіло дівчини.

У Мережі публікують моторошні відео надзвичайної події.

За словами свідків, людина, яка спускалася по тросу, впала в річку та потонула.

Додамо, що канатна переправа в Києві розпочинається близько арки Дружби народів і з`єднує її з Трухановим островом. Це найдовша в Україні мотузкова станція, довжина її становить 600 м.

У КМДА повідомили, що рятувальники шукають дівчину, яка впала у Дніпро через обрив тросу атракціону.

Станом на зараз триває рятувально-пошукова операція. До неї залучені спеціальна техніка та катери з водолазами.

За інформацією патрульної поліції Києва, через аварію на атракціоні ускладнений рух транспорту на Набережному шосе.

"Місто звертається і вимагатиме від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий 2021 року", - наголосили у КМДА.

У Києві під час стрибку із пішоходного мосту обірвався трос

Нагадаємо, у червні у Києві діти застрягли на атракціоні через відключення світла.

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