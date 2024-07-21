У Києві під час спуску через Дніпро обірвався трос: дівчина потонула (моторошне відео)

Станом на зараз триває рятувально-пошукова операція.
У неділю, 21 липня, у Києві під час популярного атракціону-спуску через Дніпро обірвався трос. За даними місцевої влади, рятувальники шукають у річці тіло дівчини.
У Мережі публікують моторошні відео надзвичайної події.
За словами свідків, людина, яка спускалася по тросу, впала в річку та потонула.
Додамо, що канатна переправа в Києві розпочинається близько арки Дружби народів і з`єднує її з Трухановим островом. Це найдовша в Україні мотузкова станція, довжина її становить 600 м.
У КМДА повідомили, що рятувальники шукають дівчину, яка впала у Дніпро через обрив тросу атракціону.
Станом на зараз триває рятувально-пошукова операція. До неї залучені спеціальна техніка та катери з водолазами.
За інформацією патрульної поліції Києва, через аварію на атракціоні ускладнений рух транспорту на Набережному шосе.
"Місто звертається і вимагатиме від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий 2021 року", - наголосили у КМДА.
Нагадаємо, у червні у Києві діти застрягли на атракціоні через відключення світла.
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