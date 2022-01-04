У Києві під час руху загорівся поліцейський автомобіль (відео)

Загасити полум'я допомогли небайдужі очевидці.
У Києві у вівторок, 4 січня, під час руху загорівся автомобіль патрульної поліції. Пригода сталася у Печерському районі столиці.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ Оперативний".
"Щойно на Печерську прямо під час руху з під капоту патрульного авто повалив дим. На щастя, за допомогою вогнегасників та небайдужих людей вдалося уникнути пожежі", - йдеться під відео.
На записі видно, що автомобіль димить посеред дороги. Біля нього зупинилося ще одне авто, та зібралося кілька охочих допомогти.
Нагадаємо, що у Києві після свят люди залишили гори сміття біля головної ялинки на Софійській площі. Паперові стаканчики від глінтвейну та інших напоїв розкидали на землі та парапетах.
Читайте також: