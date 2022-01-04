У Києві під час руху загорівся поліцейський автомобіль (відео)

У Києві під час руху загорівся поліцейський автомобіль (відео)

Загасити полум'я допомогли небайдужі очевидці.

У Києві у вівторок, 4 січня, під час руху загорівся автомобіль патрульної поліції. Пригода сталася у Печерському районі столиці.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ Оперативний".

"Щойно на Печерську прямо під час руху з під капоту патрульного авто повалив дим. На щастя, за допомогою вогнегасників та небайдужих людей вдалося уникнути пожежі", - йдеться під відео.

На записі видно, що автомобіль димить посеред дороги. Біля нього зупинилося ще одне авто, та зібралося кілька охочих допомогти.

Київ Оперативний

Київ Оперативний

Київ Оперативний

Нагадаємо, що у Києві після свят люди залишили гори сміття біля головної ялинки на Софійській площі. Паперові стаканчики від глінтвейну та інших напоїв розкидали на землі та парапетах.

Екоактивісти просять владу посилити міру покарання за неправильно викинуте сміття

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