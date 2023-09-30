У Києві під час реконструкції обвалився міст – фото та відео

У Києві на вул. Олександра Довженка під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу стався обвал балок. Причини з'ясовують фахівці.

Про це повідомляє КМДА.

У Києві під час ремонту впав міст

Як повідомили сайту ТСН.ua у поліції Києва, обійшлося без потерпілих.

На місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби. Деталі будуть відомі згодом.

Міст до та після обвалу / Фото "Київпастранс"

Зауважимо, на порталі "Прозоро" оголошена вартість реконструкції розв’язки з будівництвом нового шляхопроводу – 934 млн грн.

Раніше зазначалося, що у Києві від 30 вересня до 2 жовтня буде закритий рух транспорту на примиканні вул. Олександра Довженка з вул. Олени Теліги. Це пов'язано з монтажем 14 балок прогонової будови Дегтярівського шляхопроводу.

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