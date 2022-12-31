У Києві під час ракетної атаки постраждав японський журналіст: деталі інциденту

У Києві у суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки Росії постраждав журналіст з Японії Ватару Секіта. Наразі відомо, що його ушпиталили до лікарні.

Як пишуть ЗМІ, журналіст працює у виданні "Асахі Сімбун". Під час обстрілу він перебував у готелі, в який влучила ракета окупантів.

Як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, за чотири години до обстрілу Ватару Секіта опублікував допис у соцмережі з подякою за цей рік та хорошими сподівання щодо прийдешнього.

Фото: Facebook/Антон Геращенко

"Дуже дякую за цей рік. Сонячне небо у новорічну ніч. Схоже, температура підніметься приблизно до 6 градусів. Тепла зима цього року. Звичайно, ситуація, як і раніше, важка, але погода допомагає і Україні. Я сподіваюся, що 2023 рік буде добрим для всіх", - йдеться у дописі.

Ракетна атака Києва 31 грудня

Армія Російської Федерації 31 грудня вчергове атакувала Україну ракетами. Станом на зараз відомо, що у Києві госпіталізовано 14 людей, також загинув літній чоловік.

Загалом у столиці вибухи пролунали вибухи пролунали у Солом`янському, Печерському, Голосіївському та Святошинському районах. Є руйнування, пошкодження зазнав готельний об`єкт та палац "Україна". У Солом`янському районі уламки ракети влучили у приватний будинок.

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