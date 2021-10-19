У Києві під час пожежі у квартирі вчаділи чоловік та дружина: фото

У Києві під час пожежі у квартирі вчаділи чоловік та дружина: фото

Загоряння сталося в кімнаті однієї з квартир на 8 поверсі 9-поверхівки.

У Києві під час пожежі у квартирі вчаділи чоловік та дружина.

Загоряння сталося 19 жовтня приблизно о 10:45 у кімнаті однієї з квартир на 8 поверсі 9-поверхівки на вул. Семашка, 21, що у Святошинському районі столиці.

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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.

"На місце події було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. У ході проведення розвідки було встановлено, що загоряння сталося в кімнаті однієї з квартир на 8 поверсі 9-поверхового житлового будинку. Рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.

Об 11:21 пожежу було локалізовано на площі 10 квадратних метрів та об 11:45 - ліквідовано.

У ході гасіння було виявлено тіла двох загиблих осіб, чоловіка та жінки.

На місці події працювало чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 членів особового складу.

Причини та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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