У Києві під час пожежі у багатоповерхівці пролунав вибух: рятувальники евакуювали 15 людей

У Києві під час пожежі у багатоповерхівці пролунав вибух: рятувальники евакуювали 15 людей

Пожежа сталась через коротке замикання.

У Києві 25 листопада на вул. Максима Берлінського, 31 сталась пожежа. Під час гасіння займання пролунав вибух.

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Про це повідомили у ДСНС м. Києва.

Пожежа сталась у квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники, які прибули на місце події, евакуювали 15 осіб.

КАРС Київська служба порятунку

Під час гасіння пожежі в квартирі, де сталося займання, пролунав вибух газу. Через це з вікна на балконі повилітали шибки.

КАРС Київська служба порятунку

"Як виявилося згодом, на кухні в холодильнику відбулось коротке замкнення, через що сталась пожежа. Вогнем був пошкоджений газовий шланг, що й призвело до витоку газу та незначного вибуху", - йдеться у повідомленні.

КАРС Київська служба порятунку

Рятувальники оперативно ліквідували займання. Постраждалих у пожежі немає.

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