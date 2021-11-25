У Києві під час пожежі у багатоповерхівці пролунав вибух: рятувальники евакуювали 15 людей

Пожежа сталась через коротке замикання.
У Києві 25 листопада на вул. Максима Берлінського, 31 сталась пожежа. Під час гасіння займання пролунав вибух.
Про це повідомили у ДСНС м. Києва.
Пожежа сталась у квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники, які прибули на місце події, евакуювали 15 осіб.
Під час гасіння пожежі в квартирі, де сталося займання, пролунав вибух газу. Через це з вікна на балконі повилітали шибки.
"Як виявилося згодом, на кухні в холодильнику відбулось коротке замкнення, через що сталась пожежа. Вогнем був пошкоджений газовий шланг, що й призвело до витоку газу та незначного вибуху", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники оперативно ліквідували займання. Постраждалих у пожежі немає.
Читайте також:
- "Вважають клієнтів дурнями": у Києві жінці намагалися продати дитячу іграшку за фейковою знижкою (фото)
- Посвідчення ОБСЄ за 1,5 тис. євро: у Києві викрили шахраїв (фото)
- Вносили в "Дію": двоє власників турфірми з Хмельницького і лікарка підробляли COVID-сертифікати