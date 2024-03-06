У Києві під час комендантської години рецидивіст обікрав автомобіль волонтерського фонду: фото

У Києві під час комендантської години рецидивіст обікрав автомобіль волонтерського фонду.

Про це повідомляє поліція Києва.

Днями до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від представника волонтерського фонду про те, що вночі у Дніпровському районі невідомі особи обікрали автомобіль, в якому лежали речі, призначені для військових. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу, яка оглянула місце події та задокументувала злочин.

Як розповіла старша слідча Дніпровського управління поліції Вікторія Карпова, оперативні працівники відділу поліції № 3 провели низку розшукових заходів та встановили, що до крадіжки причетний місцевий мешканець, 1983 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів, а також за незаконне поводження зі зброєю.

"Ми з’ясували, що чоловік викрав з автомобіля волонтерів тактичний рюкзак, військовий шолом, бронежилет із захисними плитами, автомобільний монітор, а також медикаменти. Медикаменти зловмисник викинув неподалік місця вчинення правопорушення, а інші речі здав до ломбарду. У рамках слідчих дій ми вилучили викрадені речі та повернули волонтерам", – повідомила Карпова.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та за незаконне поводження зі зброєю / Фото: поліція Києва

"Наразі ми, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, повідомили фігуранту про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, триває слідство", – додала Вікторія Карпова.

Нагадаємо, у Києві п’яний чоловік чіплявся до дітей, штовхав, нецензурно висловлювався та відібрав у них особисті речі.